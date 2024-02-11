Собянин рассказал об оцифровке древних рукописей сканером московской разработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сканер московской разработки помог оцифровать документы фонда древлехранилища имени В. И. Малышева Пушкинского дома РАН. Рукописи охватывают период с XII по XX век. Об этом рассказал Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

Для оцифровки и публикации наиболее ценных рукописей из древлехранилища используются высококачественные сканеры, изготовленные московским предприятием. Как отметил Собянин, оцифровка самых ценных документов позволяет ученым и читателям изучать материал в удобной форме на любом устройстве.

Так, с помощью московского сканера в декабре 2023 года сотрудникам Пушкинского Дома удалось отсканировать книгу "Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков". Несколькими месяцами ранее в свет вышло издание "Художественное убранство поморских рукописных книг XVIII–XIX веков", уникальную коллекцию древних орнаментов старообрядческих рукописей для использования в научной работе.

"В ходе этой работы оцифровано около 100 тысяч страниц древних рукописей на сканере, изготовленном московским производителем", – подчеркнул Собянин.

Мэр также отметил, что в рамках проекта Pushkin Digital в настоящий момент оцифровываются рукописи Александра Пушкина. Они станут основой для мультимедийной энциклопедии произведений писателя.

Ранее сообщалось, что московская компания SAUK разработала и уже запустила производство RFID-считывателей для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров. Подобный прибор уже установили в петербургском аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси.