Столичное предприятие разработало прибор для считывания объектов на расстоянии 15 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания SAUK разработала и уже запустила производство RFID-считывателей для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, указывается на портале мэра и правительства Москвы.

"Подобный прибор уже установили в аэропорту Пулково для ускоренного проезда автомобилей и такси", – рассказал он.

Уточняется, что аппарат размещается возле шлагбаума и предназначен для пропуска определенного транспорта на накопительные площадки неподалеку от выхода. В самих машинах есть радиометки, которые и считываются устройством.

Приборы можно использовать в системах против краж, уточнил глава ведомства. При этом считыватель уже сейчас востребован в сфере учета товаров на складах и производствах, а также контроля доступа транспорта на закрытые территории, уверен Овчинский.

Он напомнил, что столичные производители продолжают наращивать выпуск изделий, созданных на самих предприятиях. На данный момент в сфере микроэлектроники работает более 60 фирм.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что искусственный интеллект (ИИ) помогает столичным производителям упростить рабочий процесс и уменьшить расходы. В частности, одна из фирм проводит среди своих сотрудников "мозговой штурм" с использованием ИИ, указывал мэр.

В прошлом году 8 предприятий города смогли выйти на рынки стран Персидского залива, СНГ и Африки благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром", подчеркивал ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Среди них – производители световых и электроэнергетических товаров, продуктов питания, напитков и другой продукции.

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