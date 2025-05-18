Собянин: акцию "Ночь в музее" посетили более 550 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культурную акцию "Ночь в музее" в столице посетили более 550 тысяч человек, рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Открытие акции прошло в Музее космонавтики, поскольку в текущем году отечественная космическая отрасль празднует сразу несколько юбилеев, отметил глава города. К примеру, 60 лет прошло с момента первого в истории выхода человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов.

"Летчик-космонавт Антон Шкаплеров лично провел экскурсию, на которой рассказывал космические истории, в том числе о съемках фильма "Вызов", – добавил градоначальник.

По его словам, мероприятия акции прошли на 170 площадках. Их посетили в полтора раза больше человек, чем в прошлом году. Кроме того, к онлайн-трансляциям подключились более 700 тысяч человек, подчеркнул мэр.

Также впервые в истории акции проводником стал искусственный интеллект, который помогал посетителям ориентироваться в программе мероприятий, подсказывал маршруты с учетом их интересов и предоставлял информацию о выставках.

"Современные технологии использовались и в Московском зоопарке – с их помощью показали вымерших и находящихся на грани исчезновения животных. Например, мамонта, амурского тигра и дальневосточного леопарда", – обратил внимание Собянин.

Помимо этого, во время проведения акции посетители смогли посмотреть на коллекции от столичных дизайнеров, посетить театрализованные иммерсивные постановки и послушать музыкальные и поэтические выступления.

Между тем в Московском метрополитене с 23 на 24 мая пройдет ночная экскурсия. Участники посетят электродепо "Измайлово" и узнают, как по ночам работает метро, проедут на историческом поезде и посетят знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий и увидят ночную столицу с метромоста.