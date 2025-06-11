На ВДНХ отреставрировали 40 павильонов за 11 лет

За 11 лет специалисты обновили внешний облик 40 зданий на ВДНХ. Последними привели в порядок павильоны "Карелия", "Юные натуралисты" и "Химия".

Как рассказала главный архитектор выставочного комплекса Елена Максимова, в павильоне "Карелия" отреставрировали портал из карельской березы. В процессе работ под штукатурным слоем над дверными проемами был выявлен декор в виде снежинок, который воссоздали по оригинальной задумке 1954 года.

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