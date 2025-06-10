Гидрометцентр предупредил о прохладной погоде к выходным в Москве

После рекордно теплого понедельника, 9 июня, когда температура поднялась до 27,5 градуса, в Москве ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с пятницы, 13 июня, в регион начнет поступать северный воздух, а небо затянут плотные облака.

Солнечное тепло будет слабо проникать к земле. В результате днем столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов, а ночью температура составит от 9 до 14 градусов.

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