Улицы перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 19:15

Общество

Гидрометцентр предупредил о прохладной погоде к выходным в Москве

Гидрометцентр предупредил о прохладной погоде к выходным в Москве

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После рекордно теплого понедельника, 9 июня, когда температура поднялась до 27,5 градуса, в Москве ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, с пятницы, 13 июня, в регион начнет поступать северный воздух, а небо затянут плотные облака.

Солнечное тепло будет слабо проникать к земле. В результате днем столбики термометров не поднимутся выше 15–20 градусов, а ночью температура составит от 9 до 14 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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