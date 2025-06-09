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09 июня, 07:45

Общество

Западные климатологи предупредили о возможном ускорении глобального потепления

Западные климатологи предупредили о возможном ускорении глобального потепления

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Западные климатологи ввели новое обозначение – "петля смерти" – для описания цепочки процессов, ускоряющих глобальное потепление. Они считают, что в течение 15 лет мир может столкнуться с необратимыми последствиями, в том числе с разрушением экосистем.

Российские специалисты отмечают, что термин не является научным. По их словам, потепление действительно наблюдается на большей части планеты, но прогнозы о глобальной катастрофе не имеют четких обоснований. Ученые подчеркивают, что Земля подчиняется природным климатическим циклам, а вклад человека в изменение климата ограничен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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