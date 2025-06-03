Глава Рособрнадзора Музаев: больше всего стобалльников поступают на медспециальности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего высокобалльников и стобалльников поступают на медицинские специальности, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе XVI Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования – 2025".

"Если говорить о высокобалльниках и стобалльниках <...>, то медицинское образование у нас на первом месте. Невозможно из слабых подготовить неожиданно сильного. Лечебное дело входит в топ, на первом месте по высокобальникам и стобальникам", – приводит его слова ТАСС.

Также Музаев отметил, что медицинские специальности занимают седьмое место по количеству поступающих победителей олимпиад.

Ранее в России запретили обучение в дистанционном и электронном форматах в медицинских вузах.

Закон, подписанный Владимиром Путиным, запрещает использование исключительно дистанционного формата обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Исключением могут стать случаи, определенные федеральными образовательными госстандартами.

Согласно закону, Минздрав России сможет разрабатывать и утверждать дополнительные профессиональные программы медицинского образования. Для их внедрения учреждения должны будут пройти аккредитацию в Росздравнадзоре.

