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Новости

05 июня, 16:30

Город

Московские колледжи откроют еще 3 тыс бюджетных мест

Московские колледжи откроют еще 3 тыс бюджетных мест

Cпециализированную образовательную площадку откроют в Печатниках

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В столице подвели итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы"

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Сергей Собянин рассказал, как московские студенты получают практические навыки

В столичных колледжах появится три тысячи дополнительных бюджетных мест для обучения востребованным профессиям. Среди них – медсестры, IT-специалисты, пожарные, полицейские, учителя младших классов и специалисты по коррекционной педагогике. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для обеспечения доступности и качества обучения город расширяет сотрудничество с федеральными вузами и частными провайдерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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