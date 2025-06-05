Московские колледжи откроют еще 3 тыс бюджетных мест

В столичных колледжах появится три тысячи дополнительных бюджетных мест для обучения востребованным профессиям. Среди них – медсестры, IT-специалисты, пожарные, полицейские, учителя младших классов и специалисты по коррекционной педагогике. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для обеспечения доступности и качества обучения город расширяет сотрудничество с федеральными вузами и частными провайдерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.