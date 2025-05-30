Собянин: сотрудничество промпредприятий с вузами делает обучение эффективнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудничество московских промпредприятий с ведущими вузами России позволяет студентам не только осваивать теорию, но и приобретать практические навыки, участвуя в реальных проектах, рассказал Сергей Собянин.

Благодаря такому партнерству молодые специалисты становятся более конкурентоспособными на рынке труда. Компании, в свою очередь, получают возможность найти перспективных сотрудников и решить актуальные производственные задачи.

"В 2022 году на базе ОЭЗ "Технополис "Москва" был запущен проект "ТехноСтажировка", благодаря которому производственную практику прошли уже свыше 1,5 тысячи человек", – напомнил мэр в своем телеграм-канале.

Всего столичные особые экономические зоны сотрудничают с более чем 30 компаниями, включая ведущие вузы, такие как Московский Политех, МАИ, МФТИ и МГТУ имени Баумана. Также в проекте участвуют свыше 65 компаний из разных отраслей, включая микроэлектронику, фармацевтику, станкостроение, беспилотные авиасистемы и другие.

Например, один из лидеров космической отрасли ГКНПЦ имени М. В. Хруничева разрабатывает образовательные программы и практические группы, а также организует целевой прием и стажировки. В настоящее время по таким программам обучаются 384 человека, из которых около 100 совмещают учебу с работой под руководством наставников. Ежегодно ГКНПЦ принимает более 70 молодых специалистов.

В то же время на косметической фабрике "Свобода" студентам предлагают не только пройти практику, но и поработать над дипломными проектами под руководством специалистов научного центра. Более того, защиту дипломов проводят на предприятии, а наиболее успешные выпускники получают предложение на трудоустройство. Компания также поддерживает студенческие стартапы, предоставляя ресурсы и экспертную помощь.

В пятницу, 30 мая, москвичей приглашают присоединиться к фестивалю, посвященному вопросам трудоустройства "Поймай карьеру". Он пройдет с 13:00 до 16:00 в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского.

Мероприятие включает собеседования с работодателями, консультации с карьерными наставниками, тестирование, деловые игры, мастер-классы по составлению резюме и многое другое. На фестивале выступят 20 работодателей. Участники смогут познакомиться с крупными компаниями, найти временную работу или место для развития.