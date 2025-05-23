В Москве пройдет фестиваль трудоустройства для молодежи "Поймай карьеру"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей приглашают присоединиться к фестивалю, посвященному вопросам трудоустройства "Поймай карьеру". Он пройдет с 13:00 до 16:00 в пятницу, 30 мая, в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятия пройдут собеседования с крупными работодателями из различных сфер деятельности, консультации с карьерными наставниками, профориентационное тестирование, деловые игры и многое другое.

"Лето – это не только пора отдыха и восполнения внутренних ресурсов, но и подходящее время для того, чтобы начать свой профессиональный путь и заработать первые деньги", – рассказал первый заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Роман Никитин.

По его словам, участниками фестиваля могут стать подростки старше 14 лет, студенты первых курсов и начинающие специалисты. Благодаря мероприятию они смогут не только познакомиться с ведущими компаниями и предприятиями мегаполиса, но и также найти временную подработку или место для долгосрочного развития.

Программа также включит в себя индивидуальные консультации карьерных наставников, мастер-классы по составлению резюме, множество других лекций и викторин, отметил Никитин.

На мероприятии свои вакансии представят 20 крупных компаний и предприятий города. Среди них – сеть магазинов "Детский мир", провайдер цифровых услуг "Ростелеком", розничная сеть "Новая мода", сеть кофеен "Шоколадница" и другие работодатели.

Например, как рассказала директор направления департамента управления брендом провайдера цифровых решений и услуг Вера Курпачева, ее компания запускает проекты по всей стране, помогая молодежи строить успешную карьеру в телекоме и IТ.

"Мы предлагаем студентам и молодым специалистам получить опыт и нашу поддержку. Подобные карьерные фестивали для нас – возможность найти перспективных, амбициозных и мотивированных сотрудников", – добавила она.

Например, на мастер-классе по работе с нейросетями эксперты поделятся знаниями о том, как использовать искусственный интеллект для составления эффективного резюме и подготовки к собеседованию. Там же будут рассмотрены различные сценарии на основе реальных кейсов.

В свою очередь, на тренинге "Правовые вопросы трудоустройства" гости в игровой форме разберут реальные ситуации, изучат основы трудового права, повысят юридическую грамотность, научатся отстаивать свои интересы и подготовятся к выбору профессии.



Для тех, кто стремится освоить искусство разрешения конфликтов, научиться находить компромиссы, управлять своими эмоциями и строить гармоничные отношения с окружающими, ждут на тренинге "Переключись на сотрудничество".

В то же время на занятии "Уверенность в себе" слушателям расскажут, как распознать свои сильные стороны, спокойно относиться к слабостям и справляться с тревогой перед публичными выступлениями.

Кроме того, специально для студентов проведут тренинг "Мои карьерные интересы", на котором с помощью профориентационного тестирования они определят свои психологические особенности, профессиональные склонности и подходящие сферы деятельности.

Программа фестиваля также включит в себя квиз "Своя игра". На ней участникам предстоит ответить на вопросы по актуальным темам разной сложности. Победители получат памятные призы от службы занятости населения Москвы.

Еще одна интерактивная викторина – "Карьерный квиз" – поможет посетителям подготовиться к успешному трудоустройству. Они проверят знания о собеседованиях, составлении резюме и развитии личных навыков.

В ходе деловой игры "Импровизация в общении" специалисты научат эффективной коммуникации и преодолению недопонимания между собеседниками.

Для участников фестиваля также подготовят тематические занятия, которые проведут приглашенные эксперты. Например, представители АНО "Цифровые волонтеры", российские студенческие отряды и колледж информационных и креативных технологий IThub расскажут о своей деятельности и о том, как стать частью их команды.

В свою очередь, Российский университет транспорта (МИИТ) подготовил профориентационный стенд, на котором можно будет познакомиться с работой транспортных систем и технологий. С помощью виртуальной реальности участники попробуют себя в роли логистов и примут участие в лотерее.

Для любителей здорового образа жизни пройдет интерактивный лекторий. Спикер расскажет об основах правильного питания, а также поделится полезными рецептами и лайфхаками.

Ранее в столице стартовал прием заявок по двум направлениям стажировки в правительстве города для молодых специалистов: выпускников и студентов профильных образовательных учреждений.

Стажировки в московском транспорте и ветеринарии продлятся шесть месяцев. Студенты смогут совмещать их с учебой, им предстоит самим подобрать удобный для себя график. Также предусмотрены официальное трудоустройство и зарплата.