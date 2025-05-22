ВЦИОМ: 82% россиян уверены, что у молодежи есть возможности для самореализации

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Исследование показало, что 82% россиян уверены, что у молодежи в целом есть возможность реализовать себя, найти применение способностям и добиться успеха в жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 70% респондентов считают, что у молодых людей в регионах есть такие же перспективы. В это же время о платформе "Россия – страна возможностей" в той или иной степени знают 46%. Остальные 53% слышали название, но ничего не знают о ее деятельности, либо впервые слышат об этой организации.

"В том, что самореализации молодежи способствуют проекты платформы "Россия – страна возможностей", сегодня убеждены две трети наших сограждан (66%)", – говорится на сайте ВЦИОМ.

В частности, платформа насчитывает свыше 20 проектов, которые позволяют тысячам участников получать образование, строить карьеру, находить себе единомышленников и лично внести вклад в развитие страны. Опрос показал, что 68% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в одном из проектов платформы.

В телефонном опросе приняли участие 1 600 граждан России в возрасте старше 18 лет, уточнили в ВЦИОМ.

Ранее Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Также президент утвердил ее состав – главой станет первый заместитель руководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко. Членами межведомственной группы станут вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минкультуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

