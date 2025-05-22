Бастрыкин поддержал идею обязательного просмотра советских фильмов в школах

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поддержал предложение об обязательном просмотре советского кино в российских школах. Об этом он заявил ТАСС.

Соответствующую идею озвучил режиссер Карен Шахназаров на совещании в СК. Свое предложение он аргументировал тем, что именно в детстве кино оказывает самое большое воздействие на формирование личности.

Бастрыкин рассказал, что ценит советские фильмы и считает, что они не устаревают. По словам главы следкома, в этих фильмах показываются истинные духовно-нравственные ценности.

"Такие фильмы могли бы представить хорошую альтернативу видеоматериалам, заполонившим интернет, которые подростки смотрят, не задумываясь, и берут в качестве примера для подражания", – подчеркнул он.

Председатель СК также заявил, что на сегодняшний день телеэфир и интернет перенасыщены сценами насилия. По мнению Бастрыкина, это не те ориентиры, к которым нужно стремиться.

Шахназаров также предлагал ранее включить в школьную программу историю отечественного кинематографа. По словам режиссера, это "очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию" молодежи. В Минкультуры положительно оценили данную идею.

В мае Владимир Путин поручил создать список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Список из российских и советских фильмов подготовят совет и Минпросвещения до 30 августа.