22 мая, 04:34Культура
Бастрыкин поддержал идею обязательного просмотра советских фильмов в школах
Фото: kremlin.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин поддержал предложение об обязательном просмотре советского кино в российских школах. Об этом он заявил ТАСС.
Соответствующую идею озвучил режиссер Карен Шахназаров на совещании в СК. Свое предложение он аргументировал тем, что именно в детстве кино оказывает самое большое воздействие на формирование личности.
Бастрыкин рассказал, что ценит советские фильмы и считает, что они не устаревают. По словам главы следкома, в этих фильмах показываются истинные духовно-нравственные ценности.
"Такие фильмы могли бы представить хорошую альтернативу видеоматериалам, заполонившим интернет, которые подростки смотрят, не задумываясь, и берут в качестве примера для подражания", – подчеркнул он.
Председатель СК также заявил, что на сегодняшний день телеэфир и интернет перенасыщены сценами насилия. По мнению Бастрыкина, это не те ориентиры, к которым нужно стремиться.
Шахназаров также предлагал ранее включить в школьную программу историю отечественного кинематографа. По словам режиссера, это "очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию" молодежи. В Минкультуры положительно оценили данную идею.
В мае Владимир Путин поручил создать список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Список из российских и советских фильмов подготовят совет и Минпросвещения до 30 августа.
В России появится список фильмов, рекомендованных школьникам