Путин поручил отчислять 10% от проката зарубежной анимации на финансирование российской

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Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Также российский лидер потребовал создать механизмы, которые будут направлять 20% средств, предназначенных для господдержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов.

Согласно указу, поручение необходимо выполнить до 30 ноября этого года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов.

Также Путин распорядился создать список из 100 лучших отечественных фильмов для показа в общеобразовательных учреждениях. Перечень подготовят Минпросвещения и Совет при президенте РФ по культуре и искусству до 30 августа.

Кроме того, по распоряжению Путина будут разработаны инициативы по интеграции в учебные программы общего образования на уровнях основной и средней школы материалов, посвященных классическому кинематографу.

