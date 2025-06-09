В Москве приведут в порядок здания усадьбы Виноградово

В Москве начались реставрационные работы в усадьбе Виноградово – одном из старейших архитектурных ансамблей столицы. Планируется воссоздать веранду, отреставрировать фасады, печные трубы, колонны и другие элементы.

Объект расположен в районе Северный и долгое время оставался в запущенном состоянии. Сейчас специалисты приводят в порядок дом Германа – двухэтажное здание с богатым архитектурным декором.

Усадьба в прошлом принадлежала семье крупнейшего чайного торговца Российской империи. Последним ее назначением был детский санаторий, закрытый в 2014 году. Восстановить ансамбль власти планируют до конца года.

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