Поклонники Виктора Цоя восстановили надпись на стене на Арбате

На Арбате вновь восстановили Стену Цоя. Ранее неизвестные закрасили культовую надпись "Перемен требуют наши сердца" и испортили портрет музыканта. Поклонники группы "Кино" оперативно вернули изображению прежний вид.

Стена не имеет официального статуса, но уже много лет считается символическим местом памяти о музыканте Викторе Цое. Ранее на объекте появились надписи в честь другого исполнителя – рэпера Паши Техника.

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