Более 40 тысяч москвичей приняли участие в фестивале "Лапки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом фестивале дружба с питомцами "Лапки", который прошел 24 и 25 мая в парке "Ходынское поле", приняли участие свыше 41 тысячи москвичей, 10 тысяч питомцев, а также более 35 артистов и блогеров. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Среди популярных артистов и блогеров были Антоха МС, Seryabkina, Аня Pokrov, Mary Gu, Денис Кукояка, RASA.

Для посетителей фестивали устроили музыкальные выступления, лекции, мастер-классы и конкурсы. Кроме того, гости мероприятия узнали больше о создании трендовых видео с питомцами и о развитии блогов о них, а также как воспитывать домашних животных и организовывать совместные путешествия.



Во время фестиваля прошла премия "Хозяин года". К ней присоединились свыше 500 человек. Участники две недели публиковали посты с заданиями для животных. В конце они приобрели мерч и аксессуары для домашних животных. Собранные от продажи деньги, а именно 253 тысячи рублей, передали фондам проекта "VK Добро", которые помогают бездомным животным.

По словам Драгуновой, гости фестиваля лучше узнали о возможностях поддержки животных, а также посетили выставку-пристройство, благотворительные и игровые занятия. Она отметила, что 30 животных из приютов нашли дом. Кроме того, на фестивале удалось собрать 350 килограммов корма, который отправят в один из приютов Москвы.

На площадке "Мосволонтера" гостям рассказали, как стать зооволонтером и начать помогать четвероногим. Благодаря участникам мастер-классов подопечные городских приютов получат новые поводки, пледы и будки.

Родители с детьми участвовали в мастер-классах по созданию игрушек и одеял для кошек. Также прошли занятия по основам дрессировки. Сфотографироваться со своим питомцем можно было в фотозоне "Мечтай мурштабно вместе с "Молодежью Москвы".

Во время фестиваля посетителей учили, как пользоваться сервисом "Мой питомец", а также обсуждали дружелюбную для питомцев среду.

"Современные городские сервисы стали настоящими помощниками для любящих хозяев. Владельцам домашних животных не нужно тратить время в очереди на прием: всего несколько кликов на mos.ru – и вы записаны в ближайшую ветклинику онлайн. А с помощью суперсервиса "Мой питомец" можно в любое время посмотреть электронную амбулаторную карту питомца и найти ответы на вопросы по уходу", – добавили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

В пресс-службе назвали такие возможности "новым стандартом работы".

Специалисты госветслужбы Москвы провели лекции, на которых рассказали, как выгуливать и как оказать помощь своим питомцам во время путешествий. Кроме того, на фестивали организовали отдельную зону с онлайн-трансляциями из Московского зоопарка.

Директора по стратегическому партнерству компании VK Дмитрий Уваров назвал фестиваль "Лапки" "настоящим семейным праздником для всех неравнодушных к домашним животным".

"Мы рады, что вместе с правительством Москвы и командой городского портала mos.ru нам удалось на два дня создать пространство, где каждый мог не только отдохнуть и классно провести время со своей семьей и любимыми питомцами, но и сделать доброе дело – поддержать приюты, найти нового друга или просто вдохновиться историями заботы и дружбы", – добавил Уваров.

Он подчеркнул, что такие инициативы важны для формирования культуры ответственного отношения москвичей к питомцам.

Ранее сообщалось, что в столице создадут кинологические парки, площадь каждого составит более одного гектара земли. Сергей Собянин заявлял, что создание комфортной городской среды является приоритетной задачей стратегии развития города.

Для разработки стандарта собачьих площадок были получены консультации кинологов и учтены пожелания жителей. Мэр подчеркивал, что площадки должны быть безопасными для питомцев.