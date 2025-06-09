09 июня, 13:48Транспорт
Пассажиры могут получить бесплатную воду на столичных вокзалах из-за жары
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатную воду будут предлагать пассажирам столичных вокзалов из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Получить воду можно будет с 14:00 до 17:00 на станции Тушинская МЦД-2, а также на вокзалах:
- Ярославском;
- Белорусском;
- Курском;
- Киевском;
- Павелецком;
- Савеловском;
- Казанском.
Сотрудники ЦППК будут ждать желающих в местах отправления пригородных поездов.
В столице 9 июня ожидается от 28 до 30 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.
Кроме того, в городе до 21:00 действует желтый уровень опасности из-за грозы. Москвичей и гостей города призвали из-за непогоды пересесть на общественный транспорт.
В Москве 9 июня ожидается аномальная жара до 30 градусов
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