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09 июня, 13:48

Транспорт

Пассажиры могут получить бесплатную воду на столичных вокзалах из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатную воду будут предлагать пассажирам столичных вокзалов из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Получить воду можно будет с 14:00 до 17:00 на станции Тушинская МЦД-2, а также на вокзалах:

  • Ярославском;
  • Белорусском;
  • Курском;
  • Киевском;
  • Павелецком;
  • Савеловском;
  • Казанском.

Сотрудники ЦППК будут ждать желающих в местах отправления пригородных поездов.

В столице 9 июня ожидается от 28 до 30 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Кроме того, в городе до 21:00 действует желтый уровень опасности из-за грозы. Москвичей и гостей города призвали из-за непогоды пересесть на общественный транспорт.

В Москве 9 июня ожидается аномальная жара до 30 градусов

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