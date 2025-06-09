Пассажиры могут получить бесплатную воду на столичных вокзалах из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатную воду будут предлагать пассажирам столичных вокзалов из-за жары. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Получить воду можно будет с 14:00 до 17:00 на станции Тушинская МЦД-2, а также на вокзалах:



Ярославском;

Белорусском;

Курском;

Киевском;

Павелецком;

Савеловском;

Казанском.

Сотрудники ЦППК будут ждать желающих в местах отправления пригородных поездов.

В столице 9 июня ожидается от 28 до 30 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Кроме того, в городе до 21:00 действует желтый уровень опасности из-за грозы. Москвичей и гостей города призвали из-за непогоды пересесть на общественный транспорт.

