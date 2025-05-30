Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 13:15

Транспорт

В Москве сервисы кикшеринга начали оценивать пользователей по рейтингу

В Москве сервисы кикшеринга начали оценивать пользователей по рейтингу

Собянин: более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года

В столичном метро появится цифровая навигация

Робот-бариста начал работать на станции метро "Курская"

"Москва едет": дети и транспорт

Городские камеры показали, что происходит на Ярославском шоссе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 мая

Свободное движение автомобилей зафиксировано на Рязанском проспекте

В Москве 31 мая и 1 июня перекроют улицы из-за марафона и триатлона

Городские камеры показали, что происходит на Каширском шоссе

В Москве запустили пилотный проект по введению рейтинга пользователей электросамокатов. Нововведение внедрили компании Whoosh и "МТС Юрент". Оценка будет формироваться на основе количества поездок, нарушений, ДТП, манеры езды и качества парковки.

Пользователи с низким рейтингом могут столкнуться с ограничениями на аренду. А вот тем, кто катается аккуратно, сервисы разрешат ездить быстрее.

Подробнее – в программе Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика