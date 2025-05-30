В Москве сервисы кикшеринга начали оценивать пользователей по рейтингу

В Москве запустили пилотный проект по введению рейтинга пользователей электросамокатов. Нововведение внедрили компании Whoosh и "МТС Юрент". Оценка будет формироваться на основе количества поездок, нарушений, ДТП, манеры езды и качества парковки.

Пользователи с низким рейтингом могут столкнуться с ограничениями на аренду. А вот тем, кто катается аккуратно, сервисы разрешат ездить быстрее.

Подробнее – в программе Москва 24.