Новости Москвы: в районе Бирюлево Восточное построят школу на 825 мест

В районе Бирюлево Восточное строят школу на 825 мест. Пятиэтажное здание возводится на 6-й Радиальной улице. Новая школа будет рассчитана на 33 класса. Здесь обустроят современные классы, комфортные зоны отдыха, а также медицинские кабинеты и научные лаборатории. Все помещения оснастят перегодками-трансформерами. Во дворе расположится спортивный комплекс с беговыми дорожками, баскетбольными и волейбольными площадками.

На Нагатинской набережной начался монтаж нового технологичного причала "Московская верфь". Он предназначен для регулярных электросудов, а выглядит как огромная шайба. Чтобы сэкономить время пути, здесь смогут принимать несколько судов сразу. Сами трамваи будут заряжаться прямо во время остановок.

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