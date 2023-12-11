Собянин рассказал о новом стандарте работы московских социальных домов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве реализован новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

До этого в психоневрологических интернатах (ПНИ) подопечные получали одинаковый набор услуг. В связи с этим они не только не приобретали бытовые навыки, но и утрачивали их.

"В рамках нового стандарта по четырем основным критериям: мобильность, уровень самообслуживания, дееспособность, наличие и степень психического заболевания – для каждого человека формируется индивидуальный объем услуг", – рассказал мэр, отметив, что он не замещает функции и действия, которые проживающий может выполнить сам.

Инициатива сделать что-то самостоятельно стала поощряться. Благодаря этому подопечные начали развивать навыки и приобретать новые таланты.

Более того, избыточные опека и контроль сменились в ПНИ на вовлечение и социальную адаптацию. Одним из самых популярных увлечений жителей учреждений является спорт. Выезжая на спортивные соревнования, они учатся взаимодействовать с людьми, пользоваться общественным транспортном, планировать время и осваивают другие навыки.

Некоторые подопечные достаточно самостоятельны, чтобы учиться и работать. Более 500 проживающих в ПНИ имеют постоянную работу, а более 70 человек получают образование, уточнил мэр Москвы.

Собянин также обратил внимание, что в сегодня в социальных домах для проживающих создаются все необходимые условия. Ранее в каждой комнате проживали по 5–9 человек, сейчас помещение рассчитано только на четырех подопечных. В комнатах есть безопасная мебель, специальные средства и приспособления для ухода.

Все здания оснащены пандусами, поручнями, лифтами и коридорами с широкими проемами. Социальные дома спроектированы по специальной навигации, которая легко воспринимается людьми с ментальными нарушениями. Капитальный ремонт уже провели в двух корпусах Социального дома "Москворечье", в филиале "Капотня" Социального дома "Люблино" и других.

Для помощи подопечным проводится постоянное обучение специалистов. На базе социальных домов и геронтологических центров работают 11 симуляционных классов, где проводится обучение по гериатрии, уходу за людьми с психическими заболеваниями и сопровождаемому проживанию. Навыкам ухода за людьми с особенностями здоровья обучились уже около 3,5 тысячи человек, из которых 1,5 тысячи – помощники по уходу.

Более того, с 2020 года в Москве работает комиссия по защите прав граждан, проживающих в городских домах-интернатах. С 2021 года работает горячая линия Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания.

Социальные дома и другие аналогичные учреждения регулярно взаимодействуют с некоммерческими организациями (НКО). Многие подопечные благодаря сотрудничеству посещают Фонд "Мастерская светоч", Центр равных возможностей "Вверх". Самих жителей социальных домов часто посещают волонтеры движения "Даниловцы" и других организаций.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве работают 40 школ для горожан, желающих усыновить ребенка. Сейчас свыше 94% столичных сирот – 17 400 детей – живут в семьях. Только с начала 2023 года дом обрели 760 человек.



Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин