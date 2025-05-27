Внедорожник с подозрительным предметом эвакуировали от станции метро "Тропарево"

От станции метро "Тропарево" эвакуировали внедорожник, под днищем которого нашли подозрительный предмет. Оцепление снято, людям разрешили забрать свои автомобили со стоянки.

Ранее правоохранители оцепили часть парковки возле станции. На месте работали сотрудники ФСБ, МЧС, скорой и полиции. Робот-сапер снял с машины подозрительную коробку и поместил ее в специальный контейнер для взрывного устройства.

Автомобиль, предварительно, принадлежит российскому офицеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.