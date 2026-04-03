Новости

Новости

03 апреля, 16:45

Путин подписал указ об увековечении памяти академика Логунова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти академика Анатолия Логунова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе сказано, что инициатива ряда организаций по увековечиваю памяти академика одобрена в связи с выдающимся вкладом Логунова в развитие отечественной и мировой науки, а также из-за исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения.

В частности, министерству науки и высшего образования РФ при участии НИЦ "Курчатовский институт" поручено обеспечить подготовку и издание собрания научных трудов Логунова. Также властям Подмосковья рекомендовано присвоить имя академика лицею в городе Протвино и одному из объектов улично-дорожной сети.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал присвоить название "ЦСКА" горе Главного Кавказского хребта, которая находится в Кабардино-Балкарии. Такое решение было принято в соответствии с законом "О наименованиях географических объектов" и на основе предложения парламента республики.

