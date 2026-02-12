Фото: 123RF.com/pixora

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал присвоить название "ЦСКА" горе Главного Кавказского хребта, которая находится в Кабардино-Балкарии. Данный документ размещен на портале правовой информации.

Такое решение было принято в соответствии с законом "О наименованиях географических объектов" и на основе предложения парламента республики.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Такое решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кроме того, помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал возвращение исторических названий населенных пунктов. Таким образом он прокомментировал появление в Сети скриншотов карт, на которых украинские города Кузнецовск, Переяслав-Хмельницкий, Днепропетровск, Елизаветград имели исторические, а не современные наименования.

Он напомнил, что в 2015 году на референдуме три четверти жителей Кировограда выступили за возвращение исторического названия Елизаветград. Однако Верховная рада Украины отменила результаты голосования, после чего город стал называться Кропивницкий.

