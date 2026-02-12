Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 12:20

Общество

Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе

Фото: 123RF.com/pixora

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал присвоить название "ЦСКА" горе Главного Кавказского хребта, которая находится в Кабардино-Балкарии. Данный документ размещен на портале правовой информации.

Такое решение было принято в соответствии с законом "О наименованиях географических объектов" и на основе предложения парламента республики.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Такое решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кроме того, помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал возвращение исторических названий населенных пунктов. Таким образом он прокомментировал появление в Сети скриншотов карт, на которых украинские города Кузнецовск, Переяслав-Хмельницкий, Днепропетровск, Елизаветград имели исторические, а не современные наименования.

Он напомнил, что в 2015 году на референдуме три четверти жителей Кировограда выступили за возвращение исторического названия Елизаветград. Однако Верховная рада Украины отменила результаты голосования, после чего город стал называться Кропивницкий.

Читайте также


властьобщество

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика