Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечают в России 15 июня. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент РФ назвал данный праздник хорошей возможностью для россиян выразить благодарность докторам, фельдшерам, медицинским сестрам и нянечкам за преданность своей работе, профессионализм, талант и отзывчивость.

В настоящее время в России активно вводятся в эксплуатацию различные медицинские объекты, обратил внимание Путин. Он отметил, что вне зависимости от того, где трудятся российские медработники – в крупном федеральном центре, районной поликлинике, бригаде скорой помощи или прифронтовом госпитале – все они ответственно подходят к выполнению своих профессиональных обязанностей.

В преддверии Дня медицинского работника в столице вручили награды победителям XXI премии Москвы в области медицины. В частности, лауреатом стал проект "Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока" от Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Во главе с врачом-нейрохирургом высшей категории, главным научным сотрудником отделения неотложной нейрохирургии НИИ имени Склифосовского, главным внештатным нейрохирургом Минздрава РФ Владимиром Крыловым медики внедрили в клиники Москвы технологии, позволяющие лечить поражения магистральных церебральных артерий, аневризмы, аномалии Киммерле, разные сосудистые и опухолевые заболевания головы и шеи.