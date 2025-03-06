Более 250 специалистов удостоились почетного статуса "Московский врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2025 года почетный статус "Московский врач" получили 255 специалистов. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"Московский врач" – это не только звание компетентного специалиста. Это на сегодняшний день еще и знак качества московской медицины. Вы доказали, что вы одни из самых лучших, обладаете великолепными знаниями, навыками, умениями, знакомитесь со всем новым. И самое главное – вы те, кто двигает московскую медицину вперед", – отметила вице-мэр.

Она подчеркнула важность образования специалистов с учетом того, что экзамены в данной сфере не всегда получается сдать с первого раза. Ракова выразила надежду, что в будущем врачи покажут свои знания и в работе с пациентами, и в административно-медицинской деятельности.

Согласно инициативе Совета главных врачей, наличие почетного статуса стало ключевым требованием для дальнейшего профессионального роста и занятия руководящих позиций в каждом учреждении, обратили внимание в пресс-службе комплекса социального развития.

В соответствии с обновленными правилами, почетное звание теперь могут получить представители 48 специальностей. На данный момент его удостоились более 350 медицинских работников. По данным пресс-службы, активно подают заявки врачи-хирурги, психиатры, педиатры и анестезиологи-реаниматологи.

Для врачей со статусом "Московский врач" и работающих в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения, размер ежемесячной выплаты увеличился вдвое – с 15 до 30 тысяч рублей.

Между тем Сергей Собянин рассказал, что за два года работы флагманский центр НИИ Склифосовского принял почти 120 тысяч пациентов. Чаще всего, по словам мэра, горожане поступали с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля. Причем необходимую медпомощь они получали в течение суток.

Мэр обратил внимание, что в центре предусмотрена выдача браслетов с QR-кодом. При считывании кода на планшете медперсонал получает информацию о пациенте и может оперативно выполнить назначения врача.