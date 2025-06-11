На площадке "Зеленого маркета" отметят День России

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Болотная площадь станет одним из главных мест празднования Дня России в столице. В рамках проекта "Сделано в Москве" будет организован "Зеленый маркет", где при поддержке столичных предпринимателей и компаний пройдет насыщенная программа, передает портал мэра и правительства города.

Активности стартуют с 12:30. В это время начнется трансляция короткометражных фильмов из цикла "Разговоры о важном". Вторая часть будет показана с 14:30 до 15:00. Причем один из показанных сериалов – "Движения первых" – создан специально для школьников и студентов.

В 13:00 сцену займут артисты платформы "Звучи" "Движения первых" и ученики вокальной школы-студии Voice Studio. Часовой концерт включит в себя патриотические композиции и зажигательные хиты.

С 15:00 до 15:30 будет организована серия познавательных лекций. На них можно будет узнать больше о столичном предпринимательстве, культуре и городских инициативах.

Вместе с тем программа "Зеленого маркета" предусматривает мастер-классы по созданию сувениров и праздничных открыток с символикой страны. Участники смогут не только научиться делать уникальные подарки, но и узнать интересные факты об истории государства.

Помимо этого, на фуд-корте, который находится на втором этаже, можно будет попробовать блюда от столичных рестораторов, а также необычные напитки и сладости из кофейни "Сделано в Москве".

Вход на все мероприятия свободный, регистрация не нужна.

Насыщенная программа ко Дню России ждет горожан и в кинопарке "Москино", ВДНХ и культурных центрах столицы. Например, в саду имени Баумана прочтут рассказы российских классиков, а в усадьбе Кусково покажут спектакли.

В свою очередь, в Государственном музее обороны Москвы пройдет интерактивная экскурсия, гостей познакомят с коллекцией артиллерийских орудий Великой Отечественной войны. Жителям и гостям столицы расскажут о Брестской крепости и 12 городах Советского Союза, которые прославились своей героической обороной во время 1941–1945 годов.