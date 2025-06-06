Территорию благоустроят возле станций МЦД и МЦК Новохохловская

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Возле станций МЦД и МЦК Новохохловская пройдет благоустройство территории. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Основная цель работ будет заключаться в улучшении доступности станций для пешеходов. В частности, план включит в себя обустройство удобных проходов и маршрутов вдоль железнодорожных путей.

Вице-мэр отметил, что для этого установят свыше 1,7 тысячи свай, на которых разместят металлический каркас и настил из лиственной доски. Особое внимание будет уделено безопасности пешеходов. В рамках этой задачи специалисты уложат резиновый настил через ж/д пути, установят ограждения и дополнительные светофоры со звуковой и световой сигнализацией.

"Весь маршрут будет хорошо освещен – вдоль него оборудуем почти 50 уличных торшеров со светодиодными светильниками. <...> Сделаем удобный выход на улицу Новохохловскую и оборудуем там новый пешеходный переход с контрастным освещением", – добавил Бирюков.

Также будут заменены еще около 700 квадратных метров тротуарного покрытия и примерно 500 "квадратов" асфальта на проезжей части. Вместе с этим, как напомнил заммэра, озеленение является неотъемлемой частью всех проектов по благоустройству в столице, поэтому на территории рядом со станциями будет высажено около 3,9 тысячи квадратных метров газона.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали проводить работы по благоустройству территорий возле будущего вокзала Царицыно на юге Москвы. Главной задачей является организация удобных проходов и подъездов к метро и МЦД, а также создание комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная.