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13 июня, 20:15

Происшествия

Дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Уголовное дело возбуждено после столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Дело было заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса". На место ДТП уже выехали следователи. Обстоятельства аварии выясняются.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Чехов – Москва, врезался в грузовик на Симферопольском шоссе 13 июня. ДТП случилось на 45-м километре трассы М-2 "Крым".

По данным подмосковного МВД России, в результате аварии травмы получили водитель автобуса и 6 пассажиров. Из-за аварии движение в районе места происшествия затруднено.

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