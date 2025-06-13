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13 июня, 17:48

Происшествия

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Рейсовый автобус, который курсирует по маршруту Чехов – Москва, врезался в грузовик на Симферопольском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел на 45-м километре трассы М-2 "Крым". По данным ведомства, в результате аварии травмы получили водитель автобуса и 6 пассажиров.

На месте происшествия задействованы сотрудники Госавтоинспекции. Из-за ДТП движение в районе места происшествия затруднено.

Ранее шесть человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и мини-трактора возле поселка Ныгда Иркутской области. По предварительной информации, пять человек погибли на месте ДТП, еще один скончался в машине скорой помощи.

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