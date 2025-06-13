Фестиваль "Времена и эпохи" объединил более двух тысяч реконструкторов из разных стран

В Москве проходит масштабный исторический фестиваль "Времена и эпохи". В этом году в нем участвуют более двух тысяч реконструкторов из России и еще около 150 из-за рубежа – включая Европу, Китай, Турцию и Мексику. Это крупнейшее мероприятие подобного формата, где каждый может погрузиться в атмосферу прошлого.

На фестивале развернули более 50 тематических площадок, посвященных разным историческим эпохам. Гости могут увидеть античные доспехи, македонскую фалангу, древнеримские мозаики и познакомиться с профессиональной службой легионеров, чья жизнь была неразрывно связана с армией.

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