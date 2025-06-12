Сразу несколько фестивалей будут идти в Москве в праздничные выходные

Проект "Лето в Москве" приглашает москвичей и гостей города интересно провести праздничные выходные. В городе проходит сразу несколько фестивалей, в том числе джазовый, "Времена и эпохи", "Сады и цветы" и каждый предлагает свои активности.

Например, на площадке проекта "Молодежь Москвы" пройдут квизы, мастер-классы и спортивные игры, а вечером на Болоной площади выступит группа Ay Yola. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.