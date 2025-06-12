Москвичам предложили три маршрута прогулок в праздничные дни

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Фонд капитального ремонта (ФКР) Москвы предложил для горожан три прогулочных маршрута по центру города в предстоящие праздничные дни.

Первый маршрут называется "Архитектурная мозаика". Он начинается с Саввинского подворья, расположенного по адресу улица Тверская, дом 6, строение 6. В рамках региональной программы капремонта в 2024 году на объекте провели работы по реставрации фасада, крыши и подъездов здания. Жилой дом построили в 1905–1907 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова в неорусском стиле в элементами модерна и барокко.

Далее маршрут проходит мимо знаменитого дома артистов Большого театра по адресу Брюсов переулок, дом 7. Здание возведено в 1935 года архитектором Алексеем Щусевым.

Маршрут проследует до жилого здания по адресу Средний Кисловский переулок, дом 7/10. Это бывший особняк московского предпринимателя и мецената Василия Якунчикова, построенный в XVIII веке. В 1953 году двухэтажное здание надстроили на пять этажей.

Затем предстоит пройти к дому, расположенному по адресу Большой Кисловский переулок, дом 4, строение 1. В свое время там жила оперная певица Антонина Нежданова, сам дом был построен в 1913 году по проекту архитектора Николая Чернецова.

Завершающей точкой маршрута "Архитектурная мозаика" стало здание по адресу улица Знаменка, дом 8/13, строение 1. Это доходный дом Шамшина, который был возведен в 1912 году в стиле модерн.

Следующий маршрут носит название "Арбат и его переулки". Он включает в себя обновленные здания, расположенные в одном из самых исторических районов Москвы.

Отправная точка – улица Арбат, дом 31. В 2022 году на объекте завершились работы по реставрации фасада. Трехэтажный жилой дом был построен по проекту архитектора Мечеслава Пиотровича в 1878 году.

Рядом, по адресу улица Арбат, дом 29, расположен Доходный дом с гостиницей Я. М. Толстого. Здание построено в 1904–1906 годах архитектором Никитой Лазаревым. По соседству, в Староконюшенном переулке, находится дом, который в 1901 году построили для княгини Александры Козловской. Автор проекта – зодчий Евгений Опуховский.

Далее по маршруту следует здание по адресу Гагаринский переулок, дом 28. Этот дом был возведен в 1910 году по индивидуальному проекту в стиле модерн. Завершится прогулка в том же переулке около дома 23, строения 1. Пятиэтажное здание было построено по индивидуальному проекту архитектора Дмитрия Челищева в неоклассическом стиле в 1910 году.

Третий маршрут "От доходного дома до сталинской высотки" предлагает прогулки вдоль Чистых прудов до знаменитой высотки на Красных воротах. Начинается он с Доходного дома страхового общества "Россия" по адресу Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 2. Строение входит в комплекс зданий в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна, который состоит из двух доходных домов, построенных в столице в период с 1899 по 1902 год по проекту архитектора Николая Проскурнина.

Второй точкой маршрута стало здание по адресу улица Чаплыгина, дом 1А, строение 1. Доходный дом братьев Грибовых был построен в 1910–1912 годах. Далее стоит проследовать к дому по адресу Большой Харитоньевский переулок, дом 14. Он известен как бывший доходный дом купца Сергея Шугаева, построенный по проекту архитектора Ивана Кондратенко в 1912 году.

Предпоследней точкой маршрута является здание по адресу улица Садовая-Спасская, дом 19, корпус 1. Восьмиэтажный жилой дом 1906 года постройки был возведен по проекту архитектора Осипа Шишковского в стиле модерн.

В завершение – высотка на Красных воротах: улица Садовая-Спасская, дом 21/1. Высотное здание начали строить в 1947 году, а в эксплуатацию ввели в 1952-м. Главные архитекторы проекта – Алексей Душкин и Борис Мезенцев.

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