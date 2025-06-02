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02 июня, 19:30

Транспорт

Москвичам рассказали о тестировании нового электробуса-гармошки

Москвичам рассказали о тестировании нового электробуса-гармошки

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Электробус-гармошку начали тестировать на маршруте е10

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На маршрут е10, соединяющий станции метро "Саларьево" и "Китай-город", вышел новый двухсекционный электробус. Его длина почти 19 метров, что на 6 метров больше стандартной модели. В салоне 47 сидячих мест, расширенные кресла, USB-зарядки, зона для маломобильных пассажиров и место для коляски или велосипеда. Электробус работает тихо, плавно разгоняется и не выбрасывает выхлопных газов.

Как отметили в Мосгортрансе, модель тестируют в разных погодных условиях. Запас хода – около 135 километров, зарядка занимает от 6 до 10 минут. В случае успешных испытаний модель будет рекомендована к закупке. Сейчас в Москве уже более 2 350 электробусов – по этому показателю столица занимает первое место в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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