Москвичей призвали пользоваться метро из-за ограничений на дорогах

Москвичей призвали пользоваться метро в пятницу, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что это необходимо в связи с погодными условиями, а также возможными локальными ограничениями в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. Поездки на автомобиле стоит планировать после 20:00.

В ведомстве призвали водителей выстраивать свой маршрут заранее, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. Помимо этого, необходимо не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее жителей и гостей города предупреждали о том, что в Москве возможны локальные ограничения движения. На ситуацию на дорогах также могут повлиять снижение средней скорости, ДТП и ремонтные работы.

