15 января, 15:44Транспорт
Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в городе 16 января
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Москве в пятницу, 16 января, возможны локальные ограничения движения. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.
"В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО <...> рекомендуем использовать метро для поездок по городу", – говорится в сообщении.
Кроме того, на ситуацию на дорогах могут повлиять снижение средней скорости из-за погодных условий, ДТП и ремонтные работы.
Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.
За первые две недели января Москва выполнила месячную норму по осадкам. В частности, в этот период выпало 48,5 миллиметра снега при норме в 52 миллиметра. Во второй половине месяца осадков выпадет немного, поэтому у коммунальных служб будет время справиться с накопленными сугробами.
К работам по вывозу снега с городских улиц после сильного снегопада было привлечено почти 5 тысяч единиц техники. Основная задача специалистов заключается в обеспечении безопасного передвижения транспорта и пешеходов.