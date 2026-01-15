Форма поиска по сайту

15 января, 15:44

Транспорт

Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения в городе 16 января

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Москве в пятницу, 16 января, возможны локальные ограничения движения. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

"В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО <...> рекомендуем использовать метро для поездок по городу", – говорится в сообщении.

Кроме того, на ситуацию на дорогах могут повлиять снижение средней скорости из-за погодных условий, ДТП и ремонтные работы.

Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

За первые две недели января Москва выполнила месячную норму по осадкам. В частности, в этот период выпало 48,5 миллиметра снега при норме в 52 миллиметра. Во второй половине месяца осадков выпадет немного, поэтому у коммунальных служб будет время справиться с накопленными сугробами.

К работам по вывозу снега с городских улиц после сильного снегопада было привлечено почти 5 тысяч единиц техники. Основная задача специалистов заключается в обеспечении безопасного передвижения транспорта и пешеходов.

