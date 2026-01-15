Почти 5 тыс единиц техники задействовано в вывозе снега с улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 5 тысяч единиц техники было привлечено к работам по вывозу снега с городских улиц после сильного снегопада. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в столичном департаменте ЖКХ.

В столичном департаменте ЖКХ объяснили, что во время сильных снегопадов основная задача специалистов заключается в обеспечении безопасного передвижения транспорта и пешеходов. Для этого оперативно расчищаются дороги и тротуары. Собранный снег формируется в снежные валы, которые отодвигаются к обочине, а после завершения снегопада вывозятся с дорог.

В ситуации, когда в период с 8 по 10 января выпало большое количество осадков, были организованы места временного складирования снега. Это позволило уменьшить число погрузочной техники на дорогах, а также минимизировать неудобства для водителей.

С мест временного складирования снег вывозится на снегосплавные пункты. Например, сейчас данная работа проводится на Миусской площади. Там задействована погрузочная техника. В связи с этим водителей призвали быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что за первые две недели января Москва выполнила месячную норму по осадкам. В частности, в этот период выпало 48,5 миллиметра снега при норме в 52 миллиметра. Во второй половине месяца осадков выпадет немного, поэтому у коммунальных служб будет время справиться с накопленными сугробами.

