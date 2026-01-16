Netflix продлил действие трех товарных знаков в России

Фото: depositphotos/Mactrunk

Стриминговый сервис Netflix продлил право на действие трех товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Речь идет о товарных знаках с изображением красной буквы N. Изначально дата истечения срока действия исключительного права на эти знаки была 2 ноября 2026 года. После того как Роспатент удовлетворил заявление Netflix, сервис будет владеть товарными знаками до ноября 2036 года.

Под этим брендом Netflix разрешено предоставлять в России развлекательные и образовательные услуги, транслировать аудиовизуальный и мультимедийный контент.

Ранее компания The Coca-Cola Company на 10 лет продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки. Знак зарегистрирован по одному из классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные напитки.

В свою очередь, автопроизводитель Ford Motor Company подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Заявки поступили еще в январе 2025 года. Среди указанных товарных знаков – сам логотип компании, бренд автозапчастей Motorcraft и логотип с лошадью мустанг.