12 июня, 06:15Общество
До 23 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 12 июня
Фото: Москва 24/Никита Симонов
От 21 до 23 градусов тепла прогнозируется в Москве в четверг, 12 июня, сообщает Гидрометцентр России.
В столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Подмосковье – от 18 до 23 градусов тепла, местами тоже ожидаются небольшие осадки.
Ветер – восточный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается похолодание к выходным. С пятницы, 13 июня, в регион начнет поступать северный воздух, а небо затянут плотные облака.
Также начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что потепление в Москве начнется на следующей неделе. После праздничных выходных температура поднимется до 25 градусов.
Сухая и солнечная погода ожидается в Москве 12 июня