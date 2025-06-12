Международный книжный клуб для молодежи откроется в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице откроется проект "Книжный хаб" от Международного клуба дружбы Москвы для российской и иностранной молодежи, рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

"Это еще одна платформа для обмена идеями, культурой и опытом между молодежью разных стран. Проект станет местом, которое будет объединять молодых ребят и подчеркнет важность культурного обмена в современном мире", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

В проекте смогут принять участие как российские, так и иностранные студенты от 18 до 35 лет. Для этого нужно подать заявку на портале. Сами встречи смогут проходить каждый месяц в пространстве "Молодежи Москвы".

"Идея создания "Книжного хаба" пришла к нам после проведения литературного вечера. Заметили неподдельный интерес молодежи к чтению", – указал лидер Международного клуба дружбы Москвы Егор Стативка.

Клуб нужен не только для повышения интереса к книгам, но и для укрепления дружбы между различными молодежными сообществами разных государств. Участники клуба смогут выбирать новую книгу известных писателей из разных стран, а затем обсуждать произведения в креативных форматах – от стендапов до театральных постановок, изложений и даже рисования.

Международный клуб дружбы проводит и другие мероприятия – от кулинарных мастер-классов до разговорных клубов. Благодаря этому молодежь из других стран получает возможность узнать культуру народов РФ поближе, изучить особенности национальной кухни и поделиться своими традициями и обычаями.

Участникам также проводят экскурсии по городу, а студенты из Китая, Турции, Молдовы и других стран совместно с молодежью Москвы регулярно навещают приюты для бездомных животных.

В текущем месяце также ожидается празднование Дня молодежи, рассказывал ранее Сергей Собянин. Оно состоится 28 и 29 июня на Болотной площади. В этот раз программа мероприятия будет посвящена карьере, креативу, спорту, а также личностному развитию, волонтерскому движение и патриотизму. Кроме того, пройдут акустический концерт и летний Кубок молодежи Москвы по КВН.

