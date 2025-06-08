Собянин: празднование Дня молодежи пройдет 28 и 29 июня на Болотной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Празднование Дня молодежи пройдет на Болотной площади в столице 28 и 29 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в программе запланированы мероприятия на 250 площадках по всей столице, в том числе в рамках "Лета в Москве".



Глава города отметил, что центральным событием праздника станет фестиваль "День молодежи", куда ежегодно приезжают ребята из российских регионов и других стран. В этот раз программа мероприятия будет посвящена карьере, креативу, спорту, а также личностному развитию, волонтерскому движение и патриотизму.



"В программе – лекции, мастер-классы, ярмарка вакансий, встречи с экспертами, соревнования и тренировки, практические занятия и выступления популярных артистов. Кроме того, пройдут акустический концерт и летний Кубок молодежи Москвы по КВН", – поделился градоначальник.



Мэр отметил, что вся праздничная программа фестиваля размещена на портале "Молодежь Москвы".

Ранее Собянин рассказал, какие бесплатные спортивные мероприятия пройдут в рамках проекта "Лето в Москве". По словам мэра, уже стартовал фестиваль городских видов спорта в парках. Горожане могут участвовать в челленджах и взять напрокат спортинвентарь.

На более чем 50 площадках проводятся тренировки с инструкторами в рамках "Спортивных выходных". В программе: йога, растяжка, танцевальные и функциональные тренировки. Занятия у воды проходят в Серебряном Бору, Мещерском парке, Строгино Вейк Парке, у Школьного и Белого озер, в зонах отдыха "Левобережье" и "Тропарево".

Кроме того, на площадках Московского спорта горожане могут поиграть в волейбол, падел, настольный теннис, а также посетить скейт-парк. В рамках семейных спортивных игр проводятся турниры и мастер-классы по лазертагу, дартсу, стрельбе из лука, вышибалам на стадионе "Авангард", вблизи кинотеатра "Баку" и в зоне отдыха "Тропарево".