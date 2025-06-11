Встреча с писателями, кинолекция и поэтический марафон пройдут в Москве ко Дню России

Фото: пресс-служба проекта "Книга в городе"

Литературные гостиные приглашают жителей и гостей Москвы встретиться с писателями, посетить кинолекцию и поэтический марафон, приуроченные ко Дню России. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе проекта "Книга в городе".

В рамках проекта все желающие могут познакомиться с книгой писателя и переводчика Ольги Патрушевой "Смотри: Байкал!" 12 июня в 12:00 в Пушкинском сквере. В этой работе собраны разнообразные факты об истории озера, его обитателях и маршрутах разной степени сложности, а также о проблемах, которые стоят перед Байкалом в настоящее время. Посетителям также расскажут, как помочь Байкалу из любой точки Земли.



В 13:30 в Пушкинском сквере проведут мастер-класс "Символы России", в рамках которого можно создать браслет, вплетая в него цвета бескрайних просторов страны. В 16:00 состоится интеллектуальная игра "Телеграмма" на знание биографии Аркадия Гайдара, истории, географии и краеведения. В субботу, 14 июня, в 18:00 пройдут чтения отрывков из цикла "Денискины рассказы" с участием актера Ивана Стебунова.



В свою очередь, Сретенский бульвар приглашает 12 июня в 14:00 на встречу с писателем Дмитрием Артисом. Он представит свою книгу "Как настоящий солдат" о детях и подростках из прифронтовых поселков. Московское отделение Союза писателей РФ также организует там с 16:00 до 20:00 литературный марафон "Поэты России".

Помимо этого, гостям предложат узнать, как написать бестселлер. Для этого им нужно прийти 14 июня на встречу со звездой вязания, блогером Андреем Курочкиным, которая пройдет на Сретенском бульваре с 16:00 до 18:00.



На площадке у фонтана Витали 12 июня в 17:00 состоится лекция, на которой продюсер Дмитрий Ревнивцев расскажет, как литература вдохновляет режиссеров и почему удачная сцена начинается со вдумчивого чтения.

А на Театральной площади 14 июня с 19:00 до 20:00 актриса Алиса Гребенщикова прочтет рассказ "Голубое и зеленое", 15 июня в 17:00 пройдет встреча с режиссером Алексеем Франдетти, который расскажет, как из литературного произведения сделать мюзикл.

Площадки в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре будут открыты для посещения до 7 сентября с 12:00 до 22:00 со вторника по воскресенье. Вход свободный. Информацию о регистрации на мероприятия и актуальную программу можно посмотреть на сайте "Книгавгороде.рф".

Проект "Книга в городе" организован столичным департаментом культуры в рамках проекта "Лето в Москве".

Ранее сообщалось, что кинопарк "Москино", ВДНХ, культурные центры и парки Москвы подготовили насыщенную программу ко Дню России. Например, пройдут фестивали, показы фильмов, концерты, а также экскурсии. Всего запланировано свыше 460 мероприятий.

В саду имени Баумана прочтут рассказы российских классиков, а в усадьбе Кусково покажут спектакли. Посетителей кинопарка "Москино" и других локаций фестиваля "Времена и эпохи" ждут исторические реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки. При этом некоторые события проведут в рамках проекта "Лето в Москве".

