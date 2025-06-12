Столичное МЧС предупредило о грозе и ветре 13 и 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Cо второй половины дня 13 июня до 10:00 14 июня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Поэтому специалисты рекомендовали москвичам быть внимательными за рулем, парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и нестабильные конструкции на улице, а также не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", – добавили в МЧС.

С 12 по 15 июня в столице ожидается осенняя погода с дождями и усилением ветра, предупреждали ранее синоптики. Температура в эти дни будет на 2–3 градуса ниже нормы.

Потепление в городе начнется лишь на следующей неделе, после праздничных выходных. Тогда столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Но 30-градусной жары не стоит ждать ранее 19 июня, уточняли специалисты.

