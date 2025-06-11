"Макет Москвы" станет главной площадкой ко Дню России на ВДНХ

Одной из центральных площадок Дня России на ВДНХ станет "Макет Москвы". Также в парке "Патриот" гостей ждут интерактивные зоны, в том числе возможность прокатиться на бронетранспортере и пострелять из учебного автомата.

В день праздника парковки в городе будут бесплатными. Это относится ко всем городским стоянкам, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также участки с динамическим тарифом. Исключение составят парковки со шлагбаумами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.