09 июня, 16:30Культура
На Покровском бульваре представили концертную программу "Московский мюзикл"
В рамках фестиваля "Театральный бульвар" на Покровском бульваре прошла концертная программа "Московский мюзикл" под руководством режиссера Алексея Франдетти. В ней приняли участие звезды отечественной сцены.
Исполнители представили арии из культовых постановок без костюмов и декораций – от первого лица, как самостоятельные номера, наполненные личными переживаниями. Программа стала частью международного театрального фестиваля, в котором участвуют более 300 театров со всей России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.