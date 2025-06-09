На Покровском бульваре представили концертную программу "Московский мюзикл"

В рамках фестиваля "Театральный бульвар" на Покровском бульваре прошла концертная программа "Московский мюзикл" под руководством режиссера Алексея Франдетти. В ней приняли участие звезды отечественной сцены.

Исполнители представили арии из культовых постановок без костюмов и декораций – от первого лица, как самостоятельные номера, наполненные личными переживаниями. Программа стала частью международного театрального фестиваля, в котором участвуют более 300 театров со всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.