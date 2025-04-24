Стали известны номинанты премии "ТЭФИ-2025"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Организаторы премии "ТЭФИ-2025" опубликовали на ее сайте шорт-лист номинантов.

В числе финалистов премии оказались Первый канал, "Россия 1" и "Матч ТВ". Кроме того, номинантами стали НТВ, ОТР, Пятый канал, "Россия 24", "Россия К", "Карусель" и другие каналы.

"Цель премии – поощрение наиболее значимых работ и профессионалов телевидения России", – говорится в сообщении.

Премия "ТЭФИ-2025" будет присуждаться по 52 номинациям в трех категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание" и "Сериалы". Награждение лауреатов пройдет 9 и 10 июня.

Кроме того, 5 декабря в Москве состоится церемония вручения Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". По словам инициатора премии режиссера Никиты Михалкова, организаторы уже готовы получать заявки на представление картин.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что инициатива широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и в других дружественных странах. Свое участие документально подтвердил Китай.