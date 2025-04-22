Церемония вручения Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" пройдет в декабре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Церемония вручения Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится 5 декабря в Москве. Об этом стало известно во время презентации премии, проходящей в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

По словам инициатора создания премии режиссера Никиты Михалкова, они уже готовы получать заявки на представление картин.

Как ранее заявляла министр культуры России Ольга Любимова, инициатива широко заявлена в странах БРИКС, СНГ и в других дружественных странах. Свое участие документально подтвердил Китай. Также велись переговоры по поводу участия в проекте с Ираном, Казахстаном, Индией, Вьетнамом, Узбекистаном, Бразилией и ЮАР.

До этого Михалков исключил возможность присуждения приза фильму "Анора" на ММКФ. Он отметил, что говорит это "не как президент ММКФ, а как режиссер". Президент ММКФ подчеркнул, что Юрий Борисов является хорошим актером и, вероятно, в будущем сможет удостоиться премии "Оскар".