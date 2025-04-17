Михалков исключил возможность присуждения приза фильму "Анора" на ММКФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Фильму "Анора" не могла бы быть присуждена награда Московского кинофестиваля. Об этом заявил президент кинофестиваля Никита Михалков на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что говорит это "не как президент ММКФ, а как режиссер".

"Это слабая картина, хотя я не хочу ее ругать", – цитирует Михалкова ТАСС.

Президент ММКФ подчеркнул, что Юрий Борисов является хорошим актером и, вероятно, в будущем сможет удостоиться премии "Оскар".

Ранее Борисов ответил на провокационный вопрос журналистки американского канала ABC, которая спросила, может ли он быть "секретным оружием" режиссера фильма "Анора" Шона Бейкера. Актер ответил, что не знает, и добавил, что он человек.

Также сообщалось, что Борисов заключил контракт с United Talent Agency. С агентством работают такие звезды, как Тимоти Шаламе, Синтия Эриво, Майки Мэдисон и Бенедикт Камбербэтч.