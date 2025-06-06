Центры госуслуг и Главархив открыли выставку агитплакатов времен ВОВ на ВДНХ

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы открыли выставку агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны на аллее ВДНХ около павильона № 1 "Центральный" и северного розария. Экспозиция доступна для просмотра до 30 июня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Выставка повествует о том, насколько сильным было влияние агитации в годы войны, а также знакомит с ключевыми сюжетами плакатов в период 1941–1945 годов. Иллюстрации демонстрируют героические образы военных и яростное отрицание фашизма.

Например, плакаты Кукрыниксов, высмеивающие диктатора Германии Адольфа Гитлера и сравнивающие его с бывшим императором Франции Наполеоном Бонапартом, находятся рядом с изображениями тружениц тыла. Иллюстрации, созданные в середине ВОВ, показывают перелом в ходе боевых действий и надежду на скорый разгром противника. Завершают экспозицию плакаты 1945 года, которые воспевают героизм солдат, радость возвращения домой и величие Победы.

Агитплакаты из собрания Главархива также появились в витрине флагманского МФЦ на севере Москвы. Там их можно увидеть до конца 2025 года. Полная коллекция доступна для просмотра в виртуальном музее Главархива.

Новая выставка является частью проекта "Москва – с заботой об истории", который направлен на сохранение семейных реликвий и историй москвичей. Все желающие могут передать вещи на вечное хранение через МФЦ. Сотрудники все аккуратно упакуют и отправят в Главархив, где экспонатам обеспечат соответствующие условия хранения.

За шесть лет реализации проекта горожане передали свыше 20 тысяч документов и предметов времен войны, а также фото- и видеопленки с советского времени до 2000-х годов.

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