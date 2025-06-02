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02 июня, 11:30

Наука

Ученые РАН восстановили облики бойцов Великой Отечественной войны

Ученые РАН восстановили облики бойцов Великой Отечественной войны

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В Институте этнологии и антропологии РАН восстанавливают портреты солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Основой для работы становятся останки, найденные поисковыми экспедициями. Благодаря антропологической реконструкции родственники могут опознать пропавших без вести дедов и прадедов.

Процесс включает измерения черепа, создание 3D-модели, наложение мягких тканей и формирование контуров лица. Уже воссоздано 40 портретов, в 6 случаях удалось установить личности. В этом году планируется восстановить облик еще 20 бойцов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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