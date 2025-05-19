Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 11:16

Наука
Главная / Новости /

РАН: стабилизация на Солнце ожидается к 20 мая

Ученые рассказали, когда стабилизируется ситуация на Солнце

Фото: 123RF/starush

Ученые прогнозируют стабилизацию обстановки на Солнце уже ко вторнику, 20 мая. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Параметры солнечного ветра снижаются быстрее прогноза: скорость солнечного ветра за последние сутки снизилась с 600 до 550 километров в секунду, а температура – с 600–700 до 100–200 тысяч градусов. Кроме того, снижается индукция магнитного поля, указано в сообщении.

По словам специалистов, нынешнее расположение корональной дыры "не несет прямых угроз для Земли".

Ранее магнитная буря накрыла Землю. Событию предшествовал солнечный ветер, который вырвался из корональной дыры на Солнце. Возмущения достигли средней магнитной бури класса G2.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса М. Она продолжилась 37 минут.

Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика