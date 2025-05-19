РАН: стабилизация на Солнце ожидается к 20 мая

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Ученые прогнозируют стабилизацию обстановки на Солнце уже ко вторнику, 20 мая. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Параметры солнечного ветра снижаются быстрее прогноза: скорость солнечного ветра за последние сутки снизилась с 600 до 550 километров в секунду, а температура – с 600–700 до 100–200 тысяч градусов. Кроме того, снижается индукция магнитного поля, указано в сообщении.

По словам специалистов, нынешнее расположение корональной дыры "не несет прямых угроз для Земли".

Ранее магнитная буря накрыла Землю. Событию предшествовал солнечный ветер, который вырвался из корональной дыры на Солнце. Возмущения достигли средней магнитной бури класса G2.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса М. Она продолжилась 37 минут.